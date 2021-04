Antonio Cabrini, doppio ex di Atalanta-Juventus, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "I miei calciatori preferiti di queste due squadre sono Dybala e Ilicic più di Ronaldo, Muriel e gli altri. Non capisco molto le discussioni su Cristiano. Un calciatore che segna 30 gol a stagione, per me rimane sempre. Ronaldo, è vero, ha una squadra che gioca per lui ma mi sembra che ora vada anche a cercarsi le occasioni da gol".



"Io credo che Pirlo sia un ottimo tecnico. È vero, non ha esperienza però era un allenatore già in campo. Magari non sarà un leader che urla e scuote i giocatori, ma alzare la voce non è sempre la cosa migliore. In tutto questo, c’è una questione da considerare... La Juventus non aspetta nessuno. Tutti alla Juve dipendono dai risultati, è sempre stato così. Se Pirlo vincerà la Coppa Italia e si qualificherà per la Champions League, il suo primo anno non potrà certo essere buttato".



"Gosens è l'esterno che mi ha colpito di più in questo campionato? No, Hakimi. Gioca a destra però ha tempi di gioco, piede, capacità di fare gol. Mi sembra un terzino moderno, all'altezza di tutti i grandi uomini di fascia del calcio europeo".