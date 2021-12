Intervistato dalla Gazzetta dello sport, l’ex Juve Antonio Cabrini parla del rinnovo di Dybala: Quando è nel pieno della condizione è un elemento di primo livello che può cambiare le sorti di una squadra. Però valutare se, come e per quanto rinnovargli il contratto è un discorso su cui non ci si può esporre dall'esterno, perché dipende da tutta un'altra serie di fattori, legati soprattutto all'idea e alla politica della società. Il club deve tenere conto dei fattori economici, dei tempi, del momento in cui si trova, dei programmi per il futuro".