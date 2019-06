Antonio Cabrini ha parlato a Il Giorno della prossima stagione della Juve e del possibile scambio Icardi-Dybala: ''La Juventus ha una marcia in più, un organico molto importante. Quanto si ridurrà il gap dipende dagli altri presidenti: bisogna saper investire e trovare la formula vincente. Conte all'Inter? Il tecnico è una pedina fondamentale, per come lavora lui. L’Inter punta a diventare una squadra che può dar fastidio alla Juventus e con una proprietà così alle spalle si può permettere di pensare in grande. Icardi-Dybala? Non lo farei, cercherei di farli giocare assieme alla Juve. Anche perché Dybala è da recuperare e far diventare uno dei cardini della squadra''.