Tre gol in otto giorni, contando anche quello in Europa League: Gonzalo Higuain ha ricominciato a recitare nella parte di se stesso e ora lancia la sfida all'ex compagno Ronaldo per la classifica cannonieri. Nelle valutazioni di Snai, CR7, ora a tre reti, è largamente il primo favorito per il titolo, a 1,85, ma la quota di Higuain, come riporta Agipronews, è sensibilmente scesa, collocandosi al secondo gradino della betting list, a 7,50, alla pari con Immobile e Icardi. Peraltro è questa la prima stagione, considerando le ultime quattro, in cui El Pipita non è partito da favorito assoluto per il titolo dei bomber. Tra i nomi a sorpresa spicca ancora Piatek, a segno anche contro la Lazio e ora offerto a 10,00. Per Rodrigo de Paul, trascinatore dell’Udinese con 4 reti, l’offerta è a 50,00, alla pari con Lorenzo Insigne che pure ha 4 gol all’attivo come Gregoire Defrel, a secco però contro l’Inter e dato a 33,00.