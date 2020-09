È partita la caccia al Triplete. Con la nuova stagione appena aperta, ogni top club fissa i primi obiettivi per fine anno. La vittoria del proprio campionato, della Champions League e della coppa nazionale non sono traguardi semplici da raggiungere. I bavaresi di Hansi Flick sono stati gli ultimi a centrare il Triplete, nella stagione chiusa poche settimane fa. Ora sono nove i tris di trionfi nella storia (Barcellona e appunto Bayern Monaco due volte, poi Ajax, Inter, Celtic, Psv Eindhoven e Manchester United). Ma quale squadra riuscirà nell'impresa in questa stagione? I betting analyst hanno già aperto la scommessa e per la Juventus - la maggiore candidata italiana - la strada si apre in salita, a 85 volte la posta. I bianconeri sono nettamente più indietro rispetto a Real Madrid e Manchester City, rispettivamente quotati 33,00 e 25,00. Se Blancos e Citizens ci sperano, Bayern Monaco e Paris Saint Germain sono le uniche due squadre che possono realmente avvicinarsi all'obiettivo, viste le previsioni molto favorevoli per campionato e coppa nazionale. Per i bavaresi sarebbe qualcosa di clamoroso nella storia del calcio moderno: il secondo Triplete consecutivo è offerto a 12,00. Stessa quota per i parigini che sono andati molto vicini nella scorsa stagione. In lista c'è anche il Barcellona, ma l'impresa appare molto difficile vista la difficile situazione societaria ed è data a 100,00.