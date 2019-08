Paris Saint Germain in pole position, poi Juventus e Barcellona. Sono queste, secondo i bookmaker, le tre squadre europee con le migliori possibilità di conquistare la tripletta di trofei nella prossima stagione: nelle scommesse Snai sul "triplete" il Psg apre la lista a quota 18,00, complice il cammino generalmente in discesa sia in campionato che in Coppa di Francia. Simile il vantaggio della Juventus firmata Sarri, favorita sia per lo scudetto che per la Coppa Italia. Raggiungere l'agognata Champions e completare l'"hattrick" pagherebbe 22,00, mentre è più in salita il cammino del Barcellona (a 30,00), vista la concorrenza con il Real Madrid. I Blancos, comunque, sono piuttosto lontani, a 60,00, alle spalle di Manchester City (35,00), e Bayern Monaco (45,00).