Giornata di vigilia, per le strade facce tese come nelle grandi occasioni. Per una settimana Sanremo è al centro del mondo,. Pronostici e giudizi sulle canzoni, da queste parti non si parla d'altro. "Chi vince secondo te?" "Hai sentito, dicono ci sia anche la Cuccarini". Sorrisi e indicazioni: "Scusi, per fare il pass da quale parte?".. Chissà se l' "arbitro" Amadeus riuscirà a dormire stanotte prima del gran debutto, quest'anno sarà lui il conduttore - e direttore artistico - del Festival. In un ipotetico attacco a due accanto ad Amadeus si alterneranno dieci "punte", una per ogni "partita" (puntata): domani si parte con Diletta Leotta. Salirà sul palco anche Rula Jebreal, scrittrice e giornalista palestinese che leggerà un brano contro la violenza sulle donne. Stasera, intanto, i 24 Campioni hanno sfilato sul red carpet tra autografi e selfie con il pubblico.- Oggi allenamento di rifinitura per i 12 big che domani saliranno sul palco dell'Ariston per la prima puntata. Dal napoletano Anastasio ai fiorentini Masini e Pelù, ecco l'elenco completo di tutti i Campioni in gara: Bugo e Morgan, Elettra Lamborghini, Diodato, Achille Lauro, Anastasio, Le Vibrazioni, Irene Grandi, Elodie, Piero Pelù, Tosca, Raphael Gualazzi, Michele Zarrillo, Levante, Pinguini Tattici Nucleari, Marco Masini, Riki, Paolo Jannacci, Rancore, Enrico Nigiotti, Alberto Urso, Giordana Angi, Francesco Gabbani, Rita Pavone, Junior Cally.- Dietro di loro alcuni giovani talenti, che dietro le quinte studiano i segreti della musica dai più grandi. Saranno 8 le Nuove Proposte che si esibiranno sul palco di Sanremo, quattro delle quali adranno in scena domani: Fadi, Tecla Insolia, Leo Gassmann, Eugenio in Via di Gioia.. Per la serata di domani, invece, gli ospiti attesi sono Al Bano e Romina, Emma Marrone e il cast del film di Gabriele Muccino "Gli anni più belli". Cala la notte ma le luci brillano ancora su Sanremo, è tutto pronto per il gran debutto di domani.@francGuerrieri