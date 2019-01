A volte il mercato propone notizie certe però strane, tipo quella che si è diffusa - con tanto di conferme - nella serata di ieri:, che per questo motivo ha rinviato il trasferimento in Giappone.

Ora, noi non abbiamo niente contro Caceres, il quale anzi per anni è stato un buonissimo difensore. Lo abbiamo apprezzato più nella sua nazionale che nella Juve, dove in quattro stagioni e mezzo ha giocato 77 partite di campionato, 58 delle quali da titolare: una riserva, insomma, in una squadra che non aveva ancora raggiunto i livelli stellari di oggi.

Poi, infortunato e indisciplinato, Caceres è stato mollato dalla Juve senza contratto nell’estate del 2016. Da allora sono passati due anni e mezzo e il buon Martin ha giocato una partita in Premier League con il Southampton, quindici con il Verona nella prima parte della scorsa stagione, diciotto dal gennaio scorso con la Lazio (ma solo dieci di campionato e appena sette da titolare). In tutto trentaquattro gare in trenta mesi, facendo peraltro benino solo a Verona, nei sei mesi in cui la Lazio lo aveva parcheggiato a una squadra comunque destinata a retrocedere.

Benatia è la prima riserva della Juve per quanto riguarda i centrali difensivi: non lo diciamo noi, lo raccontano le scelte di Allegri. E, per quanto a Torino non sia mai tornato ai livelli di Roma, e sia scontento per lo scarso impiego, resta un elemento di assoluta affidabilità. Può la Juve rimpiazzarlo con questo Caceres? E ancora: ha un senso che una squadra così forte in tutti i reparti (in attacco normalmente rimangono fuori Douglas Costa, Bernardeschi, Cuadrado e pure Kean) abbia come rincalzo difensivo una riserva della Lazio? Già, perché di questo si tratta: Inzaghi gli preferisce Wallace e Bastos, spesso inguardabili, oltre a Luiz Felipe e Radu, e un motivo ci dovrà pur essere.

Se alla vigilia di Atletico-Juve, pericoloso ottavo di Champions, uno tra Chiellini e Bonucci avesse un mal di pancia, adesso Allegri potrebbe serenamente affidarsi a Benatia. Sarebbe ugualmente tranquillo se dovesse contrapporre Caceres a Griezmann e magari Morata? A meno che non si stabilisca che Rugani compie a tutti gli effetti un passo in avanti, diventando la vera alternativa a Bonucci e Chiellini. Ma allora non si capisce perché finora non lo è mai stata.



@steagresti