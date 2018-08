Marcos Cafu, ex di Milan e Roma, ha concesso una intervista alla Gazzetta dello sport dove si è soffermato anche sulla nuova carriera professionale di Rino Gattuso: 'Gattuso allenatore è veramente una cosa strana, mi ci devo abituare. Ma sono felice per lui, come per Di Francesco sull’altra panchina. Non so per chi tifare. Spero che Milan-Roma finisca in parità. Ma non deve essere una scusa per non partecipare alla lotta scudetto'.