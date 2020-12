L'ex terzino del Milan, Cafù, ha incontrato il terzino Nathan del San Paolo sub-20 che sta facendo ottime cose da mesi: "Mi ispiro molto a lui, Cafù è un punto di riferimento e incontrarlo è stato importante. Come atleta e come persona è un grande. Lavoro duro per vincere titoli col San Paolo. E sogno di vincere come fatto da Cafù".



Anche lo stesso Cafù ha parlato di Nathan: "Ci ho parlato, è un ragazzo ottimo e può avere un futuro anche migliore di quanto ho fatto io. Gli ho dato i miei consigli, ha la mentalità giusta".