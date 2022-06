Cafu, ex terzino del Milan e della Nazionale brasiliana, ha parlato al Guardian ricordando i momenti precedenti il giorno della finale del Mondiale del 2002, vent'anni fa:



“Stavamo giocando a golf nei corridoi. Stavamo parlando e divertendoci. Ero il capitano della squadra e sentivo che era il momento di sfogarmi. Dissi a Scolari: 'Lascia che i ragazzi si divertano, perché domani faremo una grande partita'. Ha creduto in noi e ha visto che avremmo potuto vincere quel titolo. Si sedette con noi per alcune ore, poi andò nella sua stanza. Il giorno dopo siamo scesi in campo e abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Non c'è sensazione più grande nel calcio che alzare quel trofeo. Ve lo garantisco. Mi fa ancora venire i brividi a parlarne. È vivido nella mia mente"