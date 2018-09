Jonathan Cafu, attaccante della Stella Rossa ed ex compagno di Malcom al Bordeaux, parla del mancato trasferimento del brasiliano alla Roma, che ha deciso di dire sì al Barcellona. Queste le sue parole a Bleacher Report: "La mattina si è allenato con me in palestra e mi ha detto che il suo trasferimento era molto vicino. Dopo l'allenamento ha invitato me e mia moglie a casa sua per un pranzo d'addio. Tornato a casa, mentre ero tranquillo sul divano mia moglie mi ha detto che era stato venduto alla Roma e così sono andato di corsa a casa sua per salutarlo. Ero felice per lui, gli ho detto 'Giocherai la Champions e tutti ti conosceranno' e poi siamo andati all'aeroporto dove lo attendeva un jet privato per partire. Arrivati lì, abbiamo aspettato il suo agente. E' passata mezzora, un'ora, ma niente. Non c'era traccia. Dopo ha chiamato Malcom che mi ha detto che il Barça si era inserito pesantemente. Pensavo stesse scherzando, invece era tutto vero. Lui era eccitatissimo, perché il Barcellona è di un'altra categoria. Il giorno dopo l'ho riaccompagnato e ho aspettato fino all'ultimo per essere sicuro che vi salisse. Il Barça è un sogno per tutti i brasiliani"