Guai seri per il brasiliano Cafu, ex terzino della Roma, del Milan e del Brasile. Secondo il portale Uol la super villa che ha a San Paolo è stata messa all'asta per circa 4.7 milioni di euro (anche se il valore è di circa 7.5 milioni) a causa di un vecchio debito non saldato.



La proprietà, che si trova nel condominio Alphaville Residencial 2, è composta da sei suite, piscina, campo da calcio, sala cinema, sala giochi e sauna, come racconta il Corriere dello Sport. Il tutto su un terreno di 2.581 mq. Cafu avrà 45 giorni lavorativi per lasciare la sua abitazione dopo che le precedenti aste sono andate deserte.



L'ordine di mettere all'asta l'immobile, secondo Uol, è stato emesso a seguito di un'azione di riscossione aperta nel febbraio 2018 contro una società di Cafu. L'ex terzino ha provato a evitare di perdere la sua villa sostenendo di vivere lì con la sua famiglia e di voler saldare il debito. Ma i giudici non hanno accolto la richiesta.