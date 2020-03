Ilsi è allenato questo pomeriggio alla Sardegna Arena dove i rossoblù sono scesi in campo assieme all’Olbia.La seduta per la squadra di mister Zenga si è aperta con il riscaldamento: serie di esercitazioni tecniche e combinazioni per andare al tiro in porta. Quindi una partita da due tempi di 45’ con i bianchi.Nella prima frazione di gioco a segno Simeone al 40’: gran tiro da fuori area di destro che si è insaccato all’incrocio dei pali. Poco prima era stato Birsa a impensierire Van der Want con una conclusione dai 25 metri respinta in angolo.Nel secondo tempo buone occasioni da ambo le parti: al 20’ combinazione Joao Pedro-Paloschi che porta al tiro brasiliano, conclusione centrale. Olbia pericolosa al 25’ in contropiede con Mastino, azione conclusa poi da Parigi, tiro debole al lato. Nainggolan vicino al gol al 30’: percussione da sinistra verso il centro, tiro di destro respinto in angolo da van der Want. Poi Olsen è bravo distendersi sulla sua sinistra e a mandare in corner una punizione di La Rosa. Al 37’ Cigarini pesca in area Ionita che tira al volo, botta forte ma centrale, Van der Want riesce a respingere in angolo.1° TEMPOCAGLIARI: Cragno; Mattiello, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Birsa; Simeone, Pereiro, Ragatzu.OLBIA: Van der Want; Altare, Gozzi, Pisano; Candela, Vallocchia, Giandonato, Lella, Pitzalis; Verde, Ogunseye.2° TEMPOCAGLIARI: Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Paloschi, Nainggolan, Joao Pedro.OLBIA: Van der Want (38' Barone), Mastino, Dalla Bernardina, La Rosa, Demarcus, Manca (38' Belloni), Biancu, Pennington (30' Miceli), Zugaro, Parigi, Cocco.