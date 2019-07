Largo successo per il Cagliari nella prima amichevole del pre-campionato: ad Aritzo, contro una rappresentativa locale della Barbagia, è finita 15-1, con Cerri e Ragatzu particolarmente scatenati e autori di 4 gol a testa.





IL TABELLINO



CAGLIARI-RAPP. LOCALE 15-1



MARCATORI: 2’, 12’, 22’, 24’ Cerri (C), 32’ Pili (R), 37’ Joao Pedro (C), 45’, 55’, 57’ Han (C), 62' Ragatzu (C), 63' Pajac (C), 65' Despodov (C), 69', 74' Ragatzu (C), 77' Deiola (C)



CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno (27’ Rafael, 52’ Aresti); Pinna, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Biancu, Oliva, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Cerri.



CAGLIARI 2°TEMPO (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pajac; Deiola, Bradaric, Caligara; Ragatzu; Han, Despodov.



RAPP. BARBAGIA: Idrissi; Moro, Pinna M., Curreli G., Vacca, Puddu, Litarru, Pili, Boi, Mameli M., Sansone