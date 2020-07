Con la Fiorentina che ha deciso di puntare su Beppe Iachini anche per la prossima stagione, c'è un Cagliari che si butta su Eusebio Di Francesco, che sembrava a un passo dalla Viola. Come riporta Sky Sport, il club sardo ha incontrato nelle ultime ore l'ex di Samp e Roma, in pole per il dopo Zenga. Fabio Liverani insegue.