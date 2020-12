Il report dell'allenamento del Cagliari con un aggiornamento sugli infortunati:



Il Cagliari ha sostenuto un nuovo allenamento questo pomeriggio ad Asseminello, in preparazione al match contro il Napoli di domenica alla Sardegna Arena.



Terminata l'attivazione tecnica, il gruppo è stato impegnato in una serie di esercitazioni tecniche per poi dedicarsi alla prova degli schemi su palle inattive, a favore e contro.



Notizie dall'infermeria: personalizzato per Paolo Faragò, Zito Luvumbo e Diego Godin. Il difensore uruguayano deve smaltire un affaticamento al soleo della gamba sinistra.



Domani mattina si torna in campo per l'ultimo allenamento del 2020.