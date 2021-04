Il Cagliari è pronto per riabbracciare uno dei suoi giocatori più rappresentativi in vista di questo finale di stagione impegnativo. Si tratta di Alessio Cragno, tornato negativo al Covid-19. Il suo procuratore, Graziano Battistini, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



"Alessio è stato abbastanza bene sempre, ora è negativo. Questa non arrivava nonostante stesse bene. Fortunatamente c'è tempo per arrivare alla gara contro il Napoli, non so se Semplici lo schiererà. Cragno si è allenato a casa ma non è la stessa cosa".