Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, è intervenuto ai microfoni di Calciocasteddu.it per parlare della nuova esperienza al Cagliari: "Dopo una lunga trattativa è arrivato finalmente qui a Cagliari, il giocatore è molto felice. In Sardegna esiste una tradizione molto profonda con i giocatori uruguaiani, la gente ha una grande passione per loro. Penso che questa sia la Società che fatto arrivare più uruguaiani in tutta Europa".



SULLE SUE CARATTERISTICHE - "Ha grandi capacità fisiche e atletiche, non segna tanti gol ma si fa tanto apprezzare. E’ stato un idolo per i tifosi del Penarol, diventando nel giro di due anni il più giovane capitano della storia del Club. Con le big sicuramente si metterà in mostra, è bravo trascinare la propria squadra in trasferta".