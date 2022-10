Guardando la rosa del Cagliari sembra una squadra messa lì in Serie B quasi per caso: Mancosu, Pavoletti, Lapadula, Nandez..., l'allenatore non ci rinuncia mai schierandolo sempre da titolare o a partita in corso. 10 preseze, 2 gol e 2 assist da inizio stagione in un Cagliari che è agganciato alla zona playoff.- Classe 2002, Luvumbo è arrivato in Italia due anni fa, sul curriculum un Mondiale Under 17 giocato con l'Angola e un provino col Manchester United. Risultato? Minorenne ed extracomunitario, niente da fare. Si rifarà.Quando parte palla al piede è una forza della natura: scatta, dribbla, si lancia negli spazi. Devastante in campo aperto. E senza fallo non lo butti giù. Esterno d'attacco, preferisce giocare a destra ma si può adattare anche dall'altra parte, quando è in forma prende palla a centrocampo e può arrivare ovunque. Cercare su Youtube per credere.- Le sue sgroppate hanno acceso i riflettori della Serie A su di lui: il ragazzo è monitorato da Udinese, Fiorentina, Verona e piace anche al Sassuolo. Assistito dal procuratore angolano Edson Queiroz,. Il Cagliari non vorrebbe privarsene a gennaio, l'idea è quella di tenerlo fino a fine stagione per poi valutare eventuali offerte. La società sa che Luvumbo può essere un giocatore-chiave per la promozione, tra tanti nomi importanti il suo è quello da cerchiare in rosso.