I rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro Sportivo di Assemini, in preparazione alla partita di sabato contro il Parma alla Sardegna Arena.



Una parte della squadra è stata coinvolta in una serie di partitine. Gli effettivi utilizzati nella partita di domenica contro il Milan hanno svolto lavori di potenza aerobica individualizzata.



Terapie per Paolo Faragò. Personalizzato per Fabrizio Cacciatore, differenziato per Valter Birsa e Cyril Théréau.