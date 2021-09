Il Cagliari ha ripreso la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Genoa: lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche per i rossoblù, impegnati questa mattina al Centro sportivo di Assemini nella ripresa degli allenamenti. Senza i calciatori convocati nelle rispettive nazionali, la seduta odierna è cominciata con degli esercizi di attivazione tecnica: a seguire lavoro metabolico e una serie di giochi di posizione, accompagnati dalla corsa. Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli e Alessio Cragno.