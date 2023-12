Cambio forzato per Claudio Ranieri. Gianluca Lapadula, infatti, ha giocato soltanto la prima frazione della gara contro l’Empoli, a causa di una botta al costato. Lapadula è uscito dal campo a fine primo tempo, ma non più rientrato: al suo posto è stato inserito Luvumbo Zito, che giocherà le sue ultime partite con il Cagliari prima di partire per la Coppa d’Africa con l’Angola.