Il Cagliari vuole chiudere un colpo in difesa e ha messo nel mirino un ex-top del reparto. Si tratta dell'ex-Barcellona ed Everton, Yerri Mina, colombiano classe 1994 e due volte bronzo in Coppa America contro la Colombia. Attualmente svincolato sono in corso forti colloqui per portarlo alla corte di Ranieri.