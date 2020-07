Cagliari-Atalanta 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 27’ p.t. Muriel (A)



Assist: -



Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane (30’ s.t. Klavan), Carboni; Ionita (22’ s.t. Faragò), Nandez, Nainggolan (22’ s.t. Birsa), Rog, Lykogiannis (22’ s.t. Mattiello); Simeone (30’ s.t. Ragatzu), Joao Pedro. All.: Zenga.



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo (38’ s.t. Toloi), Caldara Palomino; Hateboer (29’ s.t. Gosens), De Roon, Tameze, Castagne; Pasalic (15’ s.t. Ilicic), Malinovskyi (15’ s.t. Gomez); Muriel (16’ s.t. Zapata). All.: Gasperini



Arbitro: La Penna di Roma



Ammoniti: 5’ p.t. Carboni (C), 44’ p.t. Pisacane (C), 17’ s.t. Palomino (A), 25’ s.t. Nandez (C), 26’ s.t. Hateboer (A)



Espulsi: 26’ p.t. Carboni (C)