Cagliari-Atalanta 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 87' Ceppitelli



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Deiola (71' Cigarini), Barella, Padoin; Ionita; Farias (86' Cossu), Pavoletti (75' Sau). All. Lopez



Atalanta (3-4-1-2): Gollini (83' Rossi); Castagne, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (27' Bastoni); Cristante (57' Barrow); Ilicic, Gomez. All. Gasperini



Arbitro: Massa di Imperia



Ammoniti: 46' Castagne (A), 50' Barella (C), 92' Cigarini (C), 93' Ceppitelli (C)