Cagliari-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: i sardi protestano per un rigore

7 minuti fa



Cagliari e Atalanta scendono in campo nella prima sfida del sabato di Serie A: di seguito l'analisi degli episodi arbitrali della gara diretta da Pairetto.



31' - Discesa di Zappa, cross al centro deviato da Kossounou prima con la gamba e poi con la mano che è molto larga: qualche dubbio, per l'arbitro non ci sono gli estremi per concedere rigore