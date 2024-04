Cagliari-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

i padroni di casa sono infatti a caccia di punti per la salvezza, con 23 punti in meno ma una partita in più rispetto ai bergamaschi, gli ospiti hanno invece bisogno di una vittoria per continuare la propria rincorsa alle posizioni che valgono la qualificazione in Champions League. Nessuna delle due squadre può quindi permettersi passi falsi.Partita: Cagliari-Atalanta

Data: domenica 7 aprile 2024Orario: 18.00Canale TV: DaznStreaming: DaznDove vederla: Cagliari-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.Telecronaca Dazn: la stessa piattaforma streaming ha reso noto il telecronista della sfida, che per l'occasione sarà Dario Mastroianni.Il Cagliari ha perso solo una delle ultime sei gare in Serie A (2V, 3N), dopo una serie di quattro sconfitte consecutive in cui aveva incassato ben tre gol in media a partita, calata ad una rete a match nelle successive sei sfide. Quasi certo per Ranieri il ritorno di Gaetano dal primo minuto, con qualche variazione rispetto all’ultima gara che dovrebbe riguardare per lo più il centrocampo: possibili gli inserimenti di Prati e Sulemana. Mister Gasperini invece potrà contare su De Ketelaere, che tra oggi e domani dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo per dare un'opzione in più in attacco. Dopo la disfatta in Coppa Italia con la Fiorentina, l'Atalanta vuole riscattare dando continuità alla vittoria al Maradona col Napoli.

Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All. RanieriCarnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Gasperini