Cagliari attivissimo: non solo Barak, il punto

Come riporta Sky Sport il Cagliari si sta muovendo su più fronti. Dopo aver chiuso per Yerry Mina continua la trattativa per portare Barak in Sardegna in prestito secco, ma non solo: i sardi infatti insistono anche per Gianluca Gaetano del Napoli.



I DETTAGLI - Il Cagliari è molto attivo sul mercato e in queste ore sarebbe in contatto con i partenopei per definire l’operazione che porterebbe il centrocampista del Napoli alla corte di Ranieri. La trattativa risulta avviata e il calciatore avrebbe espresso il proprio gradimento alla destinazione. Al Napoli con Mazzarri il classe 2000 ha trovato sicuramente maggiore spazio rispetto all’inizio della stagione corrente ma anche rispetto a quella passata. Ma per continuare il processo di crescita potrebbe andare al Cagliari per avere ancora più spazio e continuità. Nel 4-3-2-1 o nel 3-4-2-1 che sta utilizzando maggiormente Ranieri, Barak e Gaetano sarebbero facilmente collocabili anche perché entrambi possono giocare come mezzali in un centrocampo a tre, ma anche come trequartisti alle spalle della punta. Nel caso del ceco è stato proprio in quest’ultima posizione che ha fatto vedere le cose migliori al Verona, quando in 29 presenze realizzò 11 reti e fornì 4 assist. In questa stagione però il centrocampista della viola non sta avendo molto spazio, visto non solo l’eccellente rendimento di Bonaventura come trequartista ma anche la possibilità che Italiano possa giocare con due punte tra Beltran, Belotti appena arrivato e Nzola. Il club sardo cercherà di chiudere entrambi i colpi, che potrebbero avere un ruolo centrale nella squadra e aiutarla ad uscire dalla zona retrocessione. Il contratto del centrocampista italiano scadrà nel 2025, mentre quello del classe 1994 ceco nel 2026.