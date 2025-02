Cagliari, Augello: "Lo dico da milanista, Dimarco è il terzino sinistro più forte in Serie A"

Getty Images

Tommaso, terzino sinistro del, ha rilasciato una intervista approfondita a La Gazzetta dello Sport: "Terzino a quattro, amo più attaccare che difendere. E la cosa più bella è crossare".Sul sogno Nazionale: "Tutti la sognano, ma per me è fondamentale rimanere in Serie A e spero di farlo con il Cagliari. Sono pronto a rinnovare (è in scadenza il prossimo 30 giugno, ndr)". E chi è la sorpresa del Cagliari? Dice: "Felici. Ha qualità, spunto, cattiveria. Può farcela. E sono 'fratello' di Zappa". E il più forte terzino della Serie A secondo Augello chi è? "Dimarco. E lo dico da milanista".

Salvezza: "Credo ce la faremo. Non era facile per lui dopo Ranieri, ma è una scelta mirata: il club ha individuato una persona umanamente ottima. A Cagliari sto benissimo. Poi amo il mare e gioco in città di mare da anni".