Sogno di mercato di diversi club, tra cui l'Inter, Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è stato intervistato da Sky Sport. Il mediano ha voluto dribblare le voci che lo vedono sempre più vicino ai nerazzurri.



Queste le sue parole: "Il mio futuro? Di queste cose parlano il presidente e il mio procuratore. Al momento penso solo alla Nazionale. In maglia azzurra mi sento a mio agio, sono entrato nel gruppo e per questo ringrazio i compagni. Se giocherò nell'Inter la prossima stagione? Non so, quel che sarà sarà. Milano non la conosco bene".