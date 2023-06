Cagliari e Bari si avvicinano alla partita che decide la stagione: giovedì 8 giugno alle 20:30 le squadre di Michele Mignani e Claudio Ranieri si sfidano per la finale d’andata dei playoff di Serie B, primo round di un confronto che si chiuderà domenica sera con la gara di ritorno. Non sembra esserci molta differenza nei pronostici della vigilia visto che sulla lavagna scommesse di Betaland la promozione dei sardi è quotata a 1,80, mentre i pugliesi sono proposti a 1,95. Del resto al termine della Regular Season solo 5 punti (a favore del Bari) dividevano le due squadre, con la formazione di Ranieri che però ha chiuso il campionato con una serie notevole di risultati utili. Tutto può succedere ma almeno nella gara d’andata in Sardegna il Cagliari parte con le quote a favore. Il segno 1 sul match dell’Unipol Domus è proposto a 1,85, contro il pareggio e il segno 2 (entrambi graditi agli uomini di mister Mignani in attesa del ritorno) rispettivamente a 3,40 e a 4,40. Pavoletti e Lapadula saranno in prima linea per il Cagliari e spetterà soprattutto a loro il compito di mettere in crisi la difesa pugliese, con Lapadula in particolare che spicca come primo marcatore del match a quota 3,75. Cheddira farà di tutto per prendersi la scena e lanciare i suoi verso una gara di ritorno in discesa: quota 8,00 su Betaland per il primo gol del marocchino.