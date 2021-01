Cagliari-Benevento 1-2 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 21' p.t Joao Pedro (C), 41' p.t Sau (B), 44' p.t Tuia (B)



Assist: 21' p.t Pavoletti (C), 41' p.t Schiattarella (B), 44' p.t Insigne (B)



Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli (32' s.t Pisacane), Tripaldelli (22' s.t Simeone); Marin, Caligara (1' s.t Sottil), Nandez; Joao Pedro, Nainggolan (36' Pereiro); Pavoletti. All. Di Francesco



Benevento (4-3-1-2): Montipò; Improta, Glik, Tuia (45' s.t Maggio);, Barba; Ionita, Hetemaj (45' s.t Dabo), Schiattarella, R.Insigne (27' Foulon), Sau (30' s.t Caprari); Lapadula (31' s.t Di Serio). All. F.Inzaghi



Arbitro: Eugenio Abbatista di Molfetta



Ammoniti: 5' p.t Caligara (C), 7' p.t Schiattarella (B), 39' s.t Caprari (B), 44' Sottil (C), 45' + 4 s.t Pisacane (C)



Espulsi: 39' s.t Nandez (C)