Cagliari-Bologna 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 22' p.t. Joao Pedro (C), 23' s.t. Pavoletti (C)



Assist: 22' p.t. Castro (C), 23' s.t. Castro (C)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna (28' p.t. Faragò), Romagna, Pisacane, Padoin; Ionita (30' s.t. Dessena), Bradaric, Barella; Castro; Joao Pedro (42' s.t. Farias), Pavoletti. All. Maran



Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, De Maio (15' s.t. Orsolini); Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Dijks (dal 1' s.t. Krejci); Falcinelli (30' s.t. Okwonkwo), Santander. All. Inzaghi



Arbitro: Pasqua di Tivoli



Ammoniti: 14' p.t. De Maio (B), 25' p.t. Pisacane (C), 37' p.t. Dijks (B), 23' s.t. Dessena (C) (non dal campo), 23' s.t. Okwonkwo (B) (non dal campo), 45' s.t. Santander (B)