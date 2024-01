Cagliari-Bologna 2-1: il tabellino

Antonio Cinus

Cagliari-Bologna 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 26' p.t Orsolini (B), 32' p.t Petagna (C), 24' s.t aut. Calafiori (C)



Assist: 26' p.t Posch (B), 32' p.t Dossena (C)



Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello (1' s.t Azzi); Sulemana, Makoumbou (90ì s.t +3 Deiola); Nandez (36' s.t Di Pardo), Prati, Viola (41' s.t Jankto); Petagna (90' s.t +3 Pavoletti). All. Ranieri



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì , Calafiori, Kristiansen (21' s.t Lykogiannis); Aebischer (21' s.t Fabbian), Freuler; Orsolini, Ferguson, Urbanski; van Hoojdonk (33' s.t Moro). All. Thiago Motta



Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo



Ammoniti: 3' p.t Posch (B), 45' p.t +1 Nandez (C), 45' p.t +1 Dossena (C), 43' s.t Calafiori (B), 44' s.t Lucumì (B)



Espulsi: