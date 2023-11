Il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juve:



"L'equilibrio è alla base per costruire qualcosa di solido nel futuro. La società, insieme al mister, hanno dimostrato di avere unità di intenti, sapendo che la categoria è complicata e chi viene dalla B fa fatica. La Serie A per il Cagliari è un tesoro da preservare e noi faremo di tutto per rimanere qui. Le partite con le squadre di alta classifica hanno evidenziato dei problemi, abbiamo lavorato in questo senso e stasera vogliamo dimostrare sul campo i nostri miglioramenti".