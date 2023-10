Il ds del Cagliariha parlato a DAZN dopo il 2-2 esterno contro la Salernitana: ". Ero presente all'incontro con gli arbitri ed è stato richiesto che certi episodi non venissero puniti con il rigore.Porto l'amarezza di tutto il gruppo e ci sentiamo penalizzati"."La risposta del gruppo c'è stata, non avevo dubbi. Abbiamo interpretato la gara nel modo giusto, commettendo anche qualche errore ma l'episodio finale ha inciso molto. C'è amarezza, ma anche fiducia. Il primo mattone l'abbiamo messo".In conferenza stampa: ". Panchina di Ranieri? Strategia indovinata, le caratteristiche di Oristanio e Luvummbo sono state determinanti e i gol lo dimostrano. L'atteggiamento è tale da fare i complimenti all'allenatore e alla squadra. Ma resta l'amarezza per quell'episodio. Ci dicono cose precise nelle riunioni, poi in campo accade il contrario e non siamo dispiaciuti. Il gruppo ci è rimasto molto male. I calciatori della Salernitana non hanno protestato, il pubblico non si era accorto di nulla. Io vengo a rappresentare il gruppo e la società, parlo io semplicemente perchè siamo arrabbiati e non per altre situazioni tecniche. Lo ribadisco: se nelle riunioni con gli arbitri ci dicono che certe cose non si fischiano non ti aspetti, in una gara così delicata, che si vada a guardare così per assegnare un penalty".