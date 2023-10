Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Sky Sport a pochissimi minuti dal fischio d'inizio del posticipo di Serie A del Franchi contro la Fiorentina: "L'assenza di Luvumbo? Ha un affaticamento affaticamento e abbiamo preferito non rischiare. E' una defezione importante, ma chi giocherà al suo posto farà il massimo per non farlo rimpiangere".



Come sta Shomurodov? "Stasera giocherà nel suo ruolo, da seconda punto e potrà esprimersi al massimo. Ci aspettiamo una grande partita da lui e da tutti i ragazzi. E' stato un inizio un po' complicato, non siamo riusciti a superare i problemi che si portano dietro le neopromosse, ma cercheremo di risolverli tutti insieme".