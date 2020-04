Il vice allenatore del Cagliari, Max Canzi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Per ora stiamo sperimentando e peccato aver avuto così pochi allenamenti a disposizione, sicuramente però Walter Zenga ha in testa di avvicinare il più possibile alla porta i due giocatori offensivi più pericolosi che abbiamo: Nainggolan e Joao Pedro. L’idea è quella di avere più opzioni in avanti rispetto al passato. Joao ha dimostrato quest’anno di saper far gol in ogni modo. Più passano gli anni e più dimostra di essere diventato una punta. Gaston Pereiro è perfetto, può giocare in un 4-3-3 sia da falso nueve che da esterno, inoltre ha anche tanta fisicità".