Stefano Capozucca, ds del Cagliari, parla a Dazn prima della sfida con la Lazio: "Quando si cambia allenatore non è mai bello, perché quando si interrompe un lavoro come quello con Semplici vuol dire che abbiamo sbagliato anche noi e i ragazzi. I risultati determinano certe situazioni, purtroppo il campionato non è iniziato nel migliore dei modi e abbiamo deciso di cambiare. Abbiamo cercato un allenatore di un certo carisma e con il curriculum di Mazzarri, che già negli anni passati era stato un obiettivo: il presidente ha prospettato questa soluzione che io ho avallato, perché è un allenatore di primo livello".