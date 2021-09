Intervistato da Radio Rai il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca ha commentato il momento del club sardo e il mercato da poco conclusosi dei rossoblù.



ZERO ALIBI - "Il presidente Giulini non è soddisfatto del Cagliari attuale e ora non ci sono più alibi".



KEITA - "Su Keita ci siamo mossi senza far rumore, non nego che anche Scamacca fosse un obiettivo".



JOAO PEDRO - "João Pedro un esempio come atleta e dal punto di vista umano: caratterialmente ce ne vorrebbero altri come lui in questa squadra".



MERCATO OCULATO - "A causa delle numerose anomalie di questa sessione estiva di mercato, condizionata dal Covid-19 e da difficoltà economiche, dobbiamo ritenerci soddisfatti di ciò che il Cagliari ha fatto. Abbiamo agito in modo oculato".