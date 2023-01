Il Cagliari Primavera ha compiuto ieri l'impresa e ha fermato la corsa della Roma di Federico Guidi rifilandogli un importante 2-1 che rimette in gioco tutto e accorcia incredibilmente non solo la corsa al primo posto della regular season, ma anche tutto il discorso playoff con 10 squadra racchiuse in 8 punti. Protagonista assoluto della gara per i ragazzi di Michele Filippi è stato inevitabilmente Michele Carboni autore della doppietta decisiva.



REGISTA ALLA PIRLO - Regista di centrocampo col vizio del gol e grande visione di gioco, alla Pirlo, oltre ad essere 'l'ammazza-Roma' di ieri ha un passato legato... alla Juventus e a Ronaldinho, ma è il Cagliari a puntare fortemente su di lui avendolo già blindato con un contratto da pro. Ecco il suo profilo nel video di Emanuele Tramacere.