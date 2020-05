Quale futuro per Radja Nainggolan? Intervenuto a Sky Sport, il ds del Cagliari Marcello Carli ha parlato del centrocampista belga, di proprietà dell'Inter: "Il suo è stato un acquisto fuori dagli schemi, era un giocatore-vetrina per valorizzare il resto della rosa. Prendendo lui eravamo convinti di recuperare i soldi con la crescita degli altri giocatori, è un'operazione estemporanea. Radja ancora a Cagliari l'anno prossimo? Parlarne ora non ha senso, c'è l'Inter che è proprietaria del cartellino e con la quale ha ancora due anni di contratto. Nainggolan qui dopo il 30 giugno? Non abbiamo ancora affrontato la questione, ma quella più logica è che il giocatore rimanga con noi fino al termine della stagione. Non penso che questa situazione sia diversa rispetto a quanto accade normalmente: la cosa sarà gestita a livello personale, ho fiducia nei ragazzi".