Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Sky Sport: "In questo campionato, in ogni partita ci sono cinque partite, l'abbiamo visto ieri con la Juve. Bisogna pensare a far bene queste partite, senza pensare a ciò che era o sarà".



SU ASTORI - "Tante volte i genitori sono venuti a in città, Cagliari e Fiorentina sono state le sue squadre. In ogni squadra ha lasciato un ricordo straordinario".



SUL MODULO - "E' un 3-5-2, in questo momento i ragazzi stanno facendo gli straordinari. Ciò che ora conta è lo spirito, la voglia di sacrificarsi".