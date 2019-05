Al rientro in campo dopo un lungo infortunio, il centrocampista del Cagliari Lucas Castro ha parlato a Sky Sport: “Siamo un po' rammaricati per il risultato ma sono contento per il rientro dopo tanto tempo. Sono felice di aver fatto qualche minuto e l'assist. Mi è dispiaciuto tanto lasciare i ragazzi, eravamo partiti alla grande e siamo riusciti a riprenderci dopo un calo. Sono contentissimo di essere rientrato in campo. Io trequartista? Sono un po' un tuttocampista, lì mi sento più libero mentalmente e mi piace arrivare in porta”.