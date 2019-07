Lucas Castro, centrocampista del Cagliari, parla in conferenza stampa della nuova stagione dei sardi, con un Barella in meno: "Con Nicolò perdiamo tanto, spero che i ragazzi nuovi ci diano una grossa mano come faceva lui. Nandez? L'ho visto dal vivo nella finale di Madrid, mi è piaciuto tanto. Per quel che ho visto penso che nella fase offensiva dia molto, è un bel guerriero. Concorrenza con lui e Rog?Non vedo l'ora che arrivino, in realtà: la competizione fa bene, perché aiuta la squadra a fare meglio. Se dimostreranno di meritarsi di giocare, sarò felicissimo di lasciargli il posto".