Questo il report del Cagliari dopo l'allenamento odierno: "I rossoblù sono tornati in campo questa mattina al Centro sportivo di Assemini per una seduta di allenamento in preparazione alla partita di domenica sera contro l’Atalanta.

Dopo l’iniziale attivazione a secco, la squadra si è dedicata ad esercizi sulla fase difensiva. Quindi, serie di partitelle a squadre contrapposte su campi di misura diversa.

Lucas Castro è tornato in gruppo. Lavoro personalizzato per Ceppitelli e Rafael".