Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, parla a Sky Sport prima della partita col Torino: "Oggi è una partita fondamentale, è uno scontro diretto. È una gara da non poter sbagliare. Abbiamo lavorato per questo. Come uscire dalla crisi? Con i punti e le vittorie, la squadra ha fatto ottime partite, bisogna far punti per toglierci il peso psicologico".



TIFOSI FUORI LO STADIO PER SOSTENERE LA SQUADRA - "Ci fa piacere, la loro assenza si sta facendo sentire. Con loro sarebbe stata diversa, cerchiamo di ripagarli con una vittoria".