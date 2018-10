Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, parla a la Gazzetta dello Sport: "Finalmente sto bene, non pensavo che questo fastidio (al ginocchio, ndr) mi tenesse fuori così tanto. La Fiorentina? Se Chiesa è in giornata è una spina ne fianco. Ma noi ora siamo una squadra solida. Srna e Bradaric? Esperienza e qualità. Srna mi stupisce, non si sente mai arrivato".