Brutte notizie per il Cagliari che perde Lucas Castro per il resto della stagione a causa della rottura del legamento crociato. Questo il comunicato del club sardo: "Lucas Castro non scenderà in campo stasera alla Sardegna Arena. Il centrocampista argentino, fermato dalla rottura del legamento crociato del ginocchio nella rifinitura di ieri, è costretto a saltare le prossime gare a partire da quella contro il Torino, in programma oggi alle 20.30. Il suo nome infatti non compare nell’elenco dei convocati, comunicato questa mattina dal Cagliari Calcio sul proprio sito ufficiale. Mancheranno anche Paolo Faragò e Simone Padoin, in differenziato per tutta la settimana. La buona notizia per Rolando Maran è il ritorno di tre giocatori: Ragnar Klavan, Charalampos Lykogiannis e Diego Farias. Il greco dovrebbe partire titolare sulla fascia sinistra difensiva, mentre gli altri due si accomoderanno in panchina".